Представлен роутер MSI RadiX BE22000 Turbo с поддержкой Wi-Fi 7

На CES 2023 компания MSI представила RadiX BE22000 Turbo — маршрутизатор нового поколения с поддержкой IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) и игровых функций. Модель оборудована массивными антеннами, которые поворачиваются в сторону подключенного к сети устройства.

Компания не объявила подробные характеристики нового маршрутизатора, но известно, что RadiX BE22000 Turbo включает в себя два 10-гигабитных порта Ethernet и четыре 2,5-гигабитных разъема, а ширина канала 320 MHz увеличивает пропускную способность в четыре раза, если сравнивать с обычными роутерами с поддержкой Wi-Fi 6.

Маршрутизатор оснащен функцией AI QoS. С ее помощью можно уменьшить задержку во время игры, если к сети подключено несколько пользователей.

Ожидается, что MSI RadiX BE22000 Turbo поступит в продажу только в 2024 году, поэтому цена не сообщается.

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