Acer eKinekt BD 3: рабочий стол, совмещенный с велотренажером

Компания Acer на CES 2023 представила необычное устройство — рабочий стол eKinekt BD 3, совмещенный с велотренажером.

Стол оснащен двумя портами USB-A и одним USB-C для одновременной подзарядки нескольких устройств. Высоту столешницы, которая выполнена из переработанного пластика, и сидения можно отрегулировать индивидуально. Есть держатель для стакана и крючок для сумки.

Когда пользователь крутит педали, eKinekt преобразует кинетическую энергию в электрический заряд. Мощность, вырабатываемая при вращении педалей со скоростью 60 об/мин, составляет до 75 Вт. Ее можно направить на подзарядку ноутбука или другого гаджета.

Велотренажер имеет два режима: «Working», при котором столешница придвигается ближе к сидению, чтобы пользователь мог работать с ровной спиной. Второй режим «Sports» — столешница отодвигается, а владелец тренажера может наклониться вперед для усиленной тренировки. Есть приложение для смартфона, где собрана статистика по сожженным калориям и выработанным ваттам.

Цена Acer eKinekt BD 3 составляет $999, в продажу поступит в июне этого года.

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