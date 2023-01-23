После прихода Маска около 80% сотрудников Twitter были уволены

С момента приобретения Twitter Илоном Маском, около 80% сотрудников компании были уволены или уволились сами, об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные внутренних записей компании.

Согласно данным, штат Twitter сократился примерно до 1,3 тыс. сотрудников, из которых менее 550 это штатные инженеры. Около 75 из 1,3 тыс. сотрудников компании находятся в отпуске, в том числе около 40 инженеров. Отдел, который занимается рекомендациями по политике компании, дизайну и изменениям продукта с целью обеспечения безопасности пользователей Twitter, насчитывает менее 20 штатных сотрудников.

Около 1,4 тыс. сотрудников уже не работают, но все еще продолжают получать зарплату. Многие из них уволились, после предложения Маска посвятить себя «хардкорной» работе в Twitter 2.0. Кроме того, многие уволились после прекращения политики компании по постоянной удаленной работе, которую ввел бывший гендиректор Twitter Джек Дорси.

По словам Маска, за счет сокращения персонала он пытался снизить расходы на бизнес, за который переплатил:

«К сожалению, у компании нет выбора, так как она теряет более $4 млн. в день».

Он также отметил, что каждому уволенному было предложено трехмесячное выходное пособие, что на 50% больше того, что требуется по закону.

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