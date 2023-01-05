HP EliteBook 1040 G10 и EliteBook x360 1040 G10 — новые ноутбуки с процессорами Intel 13-го поколения

На выставке CES 2023 компания HP представила два новых тонких и легких ноутбука EliteBook 1040 G10 и EliteBook x360 1040 G10 с новыми процессорами Raptor Lake P и U. Корпуса устройств изготовлены из переработанного пластика.

Модель EliteBook 1040 G10 поддерживает до 64 Gb оперативной памяти DDR5, а EliteBook x360 1040 G10 — до 32 Gb. Оба ноутбука имеют твердотельные накопители NVMe емкостью до 2 Tb.

Дисплеи доступны в разрешениях WUXGA (1920 x 1200 пикселей) и WQXGA (2560 x 1600 пикселей) с частотой обновления изображения 120 Hz и максимальной яркостью 500 нит. Над экраном расположена 5 Мп веб-камера с защитной шторкой.

Набор портов включает два Thunderbolt 4.0, два USB Type-A со скоростью до 5 Гбит/с, один HDMI и аудиоразъем 3,5 мм, есть слот для nano-SIM-карты с поддержкой 5G и картридер. Ноутбуки поддерживают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Емкость батареи по умолчанию на обоих ноутбуках составляет 38 Втч, но при необходимости ее можно увеличить до 51 Втч.

Цены и дату выпуска ноутбуков HP EliteBook производитель объявит позже.

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