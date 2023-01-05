Sony Honda Mobility представила прототип своего первого электромобиля Afeela

В рамках выставки CES 2023 в Лас-Вегасе компания Sony Honda Mobility, совместное предприятие Honda Motor и Sony Group, продемонстрировала прототип своего первого электромобиля, который выйдет под брендом Afeela.

Автомобиль будет использовать наработки Sony в области искусственного интеллекта, развлечений и виртуальной реальности, заявил глава Sony Honda Mobility Ясухидэ Мизуно (Yasuhide Mizuno). Компания также сотрудничает с Qualcomm Inc. и Epic Games Inc., для обеспечения подключения транспортного средства к сети 5G, а также доступ его пассажиров и водителя к развлечениям.

«Чтобы реализовать интеллектуальную мобильность, необходимы непрерывные обновления программного обеспечения и высокопроизводительные вычисления. С этой целью мы будем тесно сотрудничать с Qualcomm», — отметил Ясухидэ Мизуно.

Электрический седан Afeela оснащен 45 различными датчиками, включая камеры, радар и ультразвуковые сенсоры. Заявлен лишь второй уровень автономности, но с планами перехода к третьему уровню. Некоторые услуги автомобиля будут предлагаться по подписке.

Электромобиль будут собирать в США, на предприятии Honda в Огайо. Серийный вариант поступит на рынок в 2026 году.