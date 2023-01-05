HP представил 14-дюймовые ноутбуки Dragonfly на базе Windows и Chrome OS

Компания HP в рамках выставки CES 2023 представила два новых ноутбука серии Dragonfly. Устройства в первую очередь предназначены для фрилансеров и офисных работников, которые регулярно бывают в командировках или работают в дороге. Оба ноутбука оснащены дисплеями с диагональю 14 дюймов.

Версия под названием Dragonfly Pro работает под управлением ОС Windows. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 7 7736U, объем оперативной памяти LPDDR5-6400 достигает 32 Gb, емкость SSD — 512 Gb или 1 Tb.

Сенсорный экран имеет разрешение 1920 × 1200 пикселей, он покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass и оборудован встроенной 5 Мп камерой с защитной шторкой. Ноутбук получил тачпад с тактильной отдачей, два порта USB4 Type-C с пропускной способностью 40 Гбит/с, один порт USB 3.2 Type-C на 10 Гбит/с и четыре динамика. Имеется отдельный блок из четырех клавиш, три из которых предназначены для открытия Центра управления HP, настройки камеры и обращения в службу поддержки клиентов, а четвертая является свободно программируемой. Вес составляет 1,6 кг.

Версия Dragonfly Pro Chromebook оснащается процессором Intel Core i5-1235U 12-го поколения, с 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и 256 Gb SSD. Экран имеет разрешение 2560 × 1600 пикселей, яркость достигает 1200 кд/м2. Модель имеет четыре порта Thunderbolt 4, 8 Мп камеру, четыре динамика и RGB-подсветку. Вес — 1,5 кг.

В продажу ноутбуки HP Dragonfly поступят весной, цена не сообщается.

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