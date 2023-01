Главное с презентации игр Xbox & Bethesda: дата выхода Redfall, геймплей Forza Motorsport и ритм-экшен Hi-Fi Rush

Поздно вечером 25 января компания Microsoft провела презентацию Xbox & Bethesda Developer_Direct. На мероприятии выступили разработчики Minecraft Legends, Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online: Necrom и Redfall, которые поделились подробностями о своих играх. Кроме того, состоялся анонс от студии Tango Gameworks.

Minecraft Legends

Разработчики из Blackbird Interactive при поддержке Mojang Studios показали PvP-режим (первый в истории игр Minecraft) и новый трейлер стратегического экшена, а также раскрыли дату его выхода.



Каждое многопользовательское сражение в игре уникальное, так как локации всегда генерируются случайным образом. Цель в PvP-сражениях — разрушить базу вражеской команды, которые со временем разрастаются в огромные укрепленные замки. В онлайн-боях участвуют две команды по четыре человека, у каждого из которых есть собственная особая роль.



Minecraft Legends поступит в продажу 18 апреля для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. Также игра будет доступна в сервисе Game Pass (PC и Xbox).

Forza Motorsport

Автосимулятор от Turn 10 Studios получил новую демонстрацию. Разработчики уделили большое внимание детализации автомобилей, в том числе во время гонок — на машинах реалистично появляется грязь, пыль и сколы. Для каждого автомобиля были записаны уникальные звуки. За счет смены дня и ночи во время гонок в Forza Motorsport каждый круг становится уникальным и не повторяет предыдущий. Погодные условия и состояние трассы напрямую влияет на поведение автомобиля.



Игра поддерживает трассировку лучей во время заездов. Гонки будут проходить в 20 локациях, а игрокам будет доступно больше 500 автомобилей с 800 апгрейдами.

Релиз Forza Motorsport состоится в 2023 году. Точную дату разработчики не назвали. Игра создается для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X/S, а также Game Pass (PC и Xbox).

Hi-Fi Rush

Студия Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo) анонсировала динамичный ритм-экшен Hi-Fi Rush про начинающего рок-звезду Чая и его борьбу со злобной мегакорпорацией. Используется лицензированная музыка от популярных рок-групп, включая The Black Keys.



В игре все действия игрока издают звуки. Если следовать ритму и выполнять удары вовремя, счетчик комбо будет увеличиться и персонаж будет наносить больше урона.

Hi-Fi Rush уже вышла на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X/S, а также в Game Pass (PC и Xbox).

The Elder Scrolls Online: Necrom

В дополнении Necrom игроки отправятся на полуостров Телванни в Морровинде, где постараются открыть для себя тайны Апокрифа — мира Хермеуса Моры.



Среди прочего, в DLC появится новый класс мастер рун, дополнительные спутники и большая сюжетная цепочка.

Релиз ожидается 5 июня на PC и 20 июня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

Redfall

В ходе презентации разработчики из студии Arkane Austin поделились подробностями о кооперативном шутере с открытым миром и показали более 10 минут геймплея во время прохождения одной из миссий на маяке.



Миссии в Redfall можно будет пройти различными способами, в том числе как можно более незаметно для врагов. Для этого потребуется использовать оружие с глушителями, маскировку и другие умения.

Игра выйдет на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X/S, а также в Game Pass (PC и Xbox) 2 мая.