Google выпустил Chrome 109 — последнюю версию с поддержкой Windows 7 и Windows 8.1

Компания Google представила релизную версию браузера Chrome 109 для десктопов и мобильных устройств. Было добавлен ряд полезных функциональных изменений, исправлены ошибки и устранены 17 уязвимостей. Это последняя версия с поддержкой Windows 7 и Windows 8.1 — для использования следующих релизов приложения необходимо будет обновить ОС до актуальной версии.
Появилась поддержка API Screen Capture (позволяет встроить часть окна браузера в видеотрансляцию), а также запрет на использование сторонние cookie для отслеживания действий пользователя на сайте. Теперь разработчикам придется добавлять информацию о таких файлах в специальный репозиторий на GitHub.
Новая десктопная версия Chrome может предупредить пользователя о скачивании вредоносных файлов и сообщить о типе опасности, которую они несут. В браузере появились возможность синхронизации групп вкладок между разными устройствами, и новая кнопка Lens для быстрого поиска. Кроме того, браузер стал выводить всплывающее окно для быстрой отмены случайно выданных сайту разрешений (например, на отслеживание местоположения).
В мобильной версии Chrome появилась поддержка функции Secure Payment Confirmation (SPC) для безопасной аутентификации кредитных и банковских карт и других платежных средств с помощью биометрии. Появилась поддержка стилизации интерфейса под язык дизайна Material You, в том числе в подсказках, которые появляются при наборе текста в адресной строке.
Обо всех изменениях и патчах безопасности можно узнать в официальном блоге Google.
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