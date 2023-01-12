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12 января, 2023
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Google выпустил Chrome 109 — последнюю версию с поддержкой Windows 7 и Windows 8.1

Google Chrome

Компания Google представила релизную версию браузера Chrome 109 для десктопов и мобильных устройств. Было добавлен ряд полезных функциональных изменений, исправлены ошибки и устранены 17 уязвимостей. Это последняя версия с поддержкой Windows 7 и Windows 8.1 — для использования следующих релизов приложения необходимо будет обновить ОС до актуальной версии.

Появилась поддержка API Screen Capture (позволяет встроить часть окна браузера в видеотрансляцию), а также запрет на использование сторонние cookie для отслеживания действий пользователя на сайте. Теперь разработчикам придется добавлять информацию о таких файлах в специальный репозиторий на GitHub.

Новая десктопная версия Chrome может предупредить пользователя о скачивании вредоносных файлов и сообщить о типе опасности, которую они несут. В браузере появились возможность синхронизации групп вкладок между разными устройствами, и новая кнопка Lens для быстрого поиска. Кроме того, браузер стал выводить всплывающее окно для быстрой отмены случайно выданных сайту разрешений (например, на отслеживание местоположения).

В мобильной версии Chrome появилась поддержка функции Secure Payment Confirmation (SPC) для безопасной аутентификации кредитных и банковских карт и других платежных средств с помощью биометрии. Появилась поддержка стилизации интерфейса под язык дизайна Material You, в том числе в подсказках, которые появляются при наборе текста в адресной строке.

Обо всех изменениях и патчах безопасности можно узнать в официальном блоге Google.

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