Компания Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест на фоне замедления мировой экономики, об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Софтверный гигант может объявить о планах по сокращению штата по всему миру в течение нескольких дней. Ожидается, что сокращения затронут сотрудников кадровых и инженерных подразделений.

По состоянию на 30 июня прошлого года в Microsoft работало около 221 тыс. человек. При этом 122 тыс. сотрудников работали на территории США, а 99 тыс. — в других странах. По данным британского телеканала Sky News, Microsoft намерен сократить 5% штата сотрудников, то есть около 11 тыс. рабочих мест. Ранее компания уже проводила увольнения, но они не были столь масштабными.

Официальные представители Microsoft воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

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