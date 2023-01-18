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19 января, 2023
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Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест

Microsoft

Компания Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест на фоне замедления мировой экономики, об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Софтверный гигант может объявить о планах по сокращению штата по всему миру в течение нескольких дней. Ожидается, что сокращения затронут сотрудников кадровых и инженерных подразделений.

По состоянию на 30 июня прошлого года в Microsoft работало около 221 тыс. человек. При этом 122 тыс. сотрудников работали на территории США, а 99 тыс. — в других странах. По данным британского телеканала Sky News, Microsoft намерен сократить 5% штата сотрудников, то есть около 11 тыс. рабочих мест. Ранее компания уже проводила увольнения, но они не были столь масштабными.

Официальные представители Microsoft воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

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