Amazon создаст вселенную Tomb Raider, в которую войдут игры, фильмы и сериалы

Компания Amazon в сотрудничестве с dj2 Entertainment, которая работала над экранизацией Sonic the Hedgehog, планирует расширить игровую вселенную Tomb Raider фильмами и сериалами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, это соглашение считается одной из крупнейших инвестиций Amazon после «Властелин колец: Кольца власти» (только на получение прав компания потратила $250 млн).

Известно, что Фиби Уоллер-Бридж (Phoebe Waller-Bridge) была назначена сценаристом и исполнительным продюсером объединенной вселенной, которая будет учитывать события Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, а также грядущую игру, анонсированную Crystal Dynamics в апреле 2022 года.

