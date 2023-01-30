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30 января, 2023
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Amazon создаст вселенную Tomb Raider, в которую войдут игры, фильмы и сериалы

Tomb Raider Amazon

Компания Amazon в сотрудничестве с dj2 Entertainment, которая работала над экранизацией Sonic the Hedgehog, планирует расширить игровую вселенную Tomb Raider фильмами и сериалами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, это соглашение считается одной из крупнейших инвестиций Amazon после «Властелин колец: Кольца власти» (только на получение прав компания потратила $250 млн).

Известно, что Фиби Уоллер-Бридж (Phoebe Waller-Bridge) была назначена сценаристом и исполнительным продюсером объединенной вселенной, которая будет учитывать события Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, а также грядущую игру, анонсированную Crystal Dynamics в апреле 2022 года.

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