Представлен ноутбук Fujitsu UH-X/H1 весом всего 689 гр

Компания Fujitsu представила ноутбук UH-X/H1 весом 689 гр. Модель является одной из самых легких на рынке. Верхняя часть корпуса ноутбука выполнена из углеродного волокна, нижняя — из магниево-литиевого сплава, а клавиатура — из магниевого сплава. Эти материалы позволили снизить вес устройства. Толщина составляет 15,8-17,3 мм.

Ноутбук получил 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Аппаратная конфигурация модели включает новейший процессор Intel Core i7-1355U, 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель на 512 Gb (PCIe 4.0).

В набор интерфейсов входят разъемы USB 3.2 (Gen2) Type-C, USB 3.2 (Gen1) Type-A, HDMI, Gigabit Ethernet и 3,5 мм. Также есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, веб-камера Full HD. Заявленная автономность достигает 11 часов. Ноутбук работает на Windows 11 Pro.

В продажу на рынке Японии Fujitsu UH-X/H1 поступит 9 марта по цене около $1843.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az