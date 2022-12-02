До саммита инноваций осталось несколько дней!

13 декабря 2022 года в Азербайджане во 2-й раз состоится Ежегодный саммит инноваций. Мероприятие, которое пройдет под слоганом «Баку зовет» (Baku is calling), организует PASHA Holding при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития. Kapital Bank является главным спонсором саммита.

Цель саммита — объединить в Баку ведущих специалистов и компании в области технологий, а также инновационно ориентированные стартапы, создать для них возможность для профессиональных дискуссий, обмена идеями и опытом и тем самым поддержать формирование инновационной экосистемы региона.

В рамках саммита пройдут презентации, панельные дискуссии, выступления, и воркшопы с участием представителей крупнейших компаний страны, всемирно известных спикеров, отечественных и зарубежных стартапов. Саммит может посетить любой, кто хочет внедрять инновации в своей области, стать частью инновационной экосистемы и развиваться, налаживая правильные связи. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке: https://innovationsummit.az.

Следует отметить, что доходы от продажи билетов на саммит будут направлены на развитие молодежи, проживающей и обучающейся в регионах, а также отраслей, связанных с инновациями в регионах.