Вышел геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Студия GSC Game World представила геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Он демонстрирует и часть сюжетной линии, и непосредственно сам игровой процесс.

В мрачном трейлере показали местных монстров, в том числе в людском обличии, стрельбу, интерфейс и разные локации Зоны.

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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 2023 год. Игра будет основана на движке Unreal Engine 5. Она будет доступна на PC, Xbox Series X/S, в том числе по подписке Game Pass со дня релиза.

В Steam и на сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна возможность предзаказа. Цена стандартного издания составляет $34,99, Deluxe Edition — $44,99, а Ultimate Edition — $64,99.

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