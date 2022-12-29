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30 декабря, 2022
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В Epic Games Store бесплатно отдают Dishonored — Definitive Edition и Eximius: Seize the Frontline

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить сразу два проекта — полное издание стелс-экшена Dishonored — Definitive Edition, куда входят сама игра и все дополнения к ней, а также Eximius: Seize the Frontline.

Dishonored — Definitive Edition — это атмосферный экшен от первого лица, главный герой игры — ассасин со сверхъестественными способностями, движимый жаждой мести. Результат каждого задания будет зависеть от того, какой путь игрок выбрал при прохождении.

Eximius: Seize the Frontline — гибрид шутера от первого лица и стратегии в реальном времени. Игра отличается многопользовательским геймплеем 5 на 5 игроков.

Обе игры можно забрать до 5 января 20:00 по бакинскому времени. После этого в Epic Games Store начнется раздача Kerbal Space Program и Shadow Tactics — Aiko’s Choice.

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