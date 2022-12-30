Gulfstream Distribution провела торжественный гала-вечер, посвященный итогам 2022 года

Компания Gulfstream Distribution подвела итоги уходящего 2022 года, проведя 9 декабря в Fairmont Baku Flame Towers торжественный гала-вечер.

Gulfstream Distribution является крупнейшим IT-дистрибьютором на рынке Азербайджана, успешно развивая такие сегменты дистрибуции, как компьютерная и цифровая техника, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности. В настоящее время в портфеле компании свыше 25 брендов, в числе которых мировые гиганты Huawei, Cisco, Dell Technologies, Lenovo, Canon, Hikvision ,Samsung ,которые так же являлись спонсорами мероприятия .

На итоговое мероприятие были приглашены партнеры компании – в целом в торжественном event’e приняло участие более 150 гостей, в их числе официальные представители вендоров, дистрибьютором которых является Gulfstream Distribution.

В ходе гала-вечера компания вручила награды партнерам по итогам уходящего года в различных номинациях, таких как «Эксперт по мульти-решениям», «Лучший партнер в области цифрового преобразования», «Сервисный партнер года», «Лучший продавец года в сфере розничной торговли» и т.д.

Выступая на мероприятии, представители вендоров отмечали, что и этот год сотрудничества с Gulfstream Distribution вновь оказался успешным, подчеркивая, что продолжат работу с компанией и далее в еще более расширенном формате, доверив ей дистрибуцию в Азербайджане главных IT-новинок 2023 года.

Отметим, что гости гала-вечера также могли ознакомится с многочисленными продуктами, дистрибьютором которых является Gulfstream Distribution, на специальных стендах, где можно было получить профессиональную детальную информацию по тому или иному IT-решению.

Подводя успешные итоги года, представители Gulfstream Distribution отметили, что и в следующем году продолжит повышать стандарты информационных технологий и уровень жизни в регионе, продвигая на рынки инновационные продукты и решения в сочетании с превосходным уровнем поддержки клиентов.

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Всю интересующую вас информацию о деятельности компании можно получить по следующему контактному номеру – 051 201 40 20

Официальный сайт — http://www.gulfstream.az/

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