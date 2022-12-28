spot_img
28 декабря, 2022
spot_img
ДомойТелекомНовости операторов«Вместе принесем в сердца свет и радость!» - «Волонтеры Azercell» порадовали детей...

«Вместе принесем в сердца свет и радость!» — «Волонтеры Azercell» порадовали детей в канун Нового года

Azercell

Следуя ежегодной традиции, «Волонтеры Azercell» провели очередную благотворительную акцию для детей по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. В рамках акции «Вместе принесем в сердца свет и радость!» волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны, а также малообеспеченные семьи и порадовали детей различными подарками. В благотворительной акции приняли участие дети разных возрастов, относящиеся к наиболее уязвимым группам населения.

С помощью волонтеров, сотрудников Azercell и всех друзей, поддержавших инициативу в социальных сетях, около 200 детей получили подарки. Кроме того, «Волонтеры Azercell» встретились с около 100 воспитанниками «Детской Деревни SOS», проведя с детьми целый день.

Акция «Вместе принесем в сердца свет и радость!» охватила многие регионы Азербайджана, а также недавно заселенное после освобождения от оккупации село Агалы Зангиланского района.

Отметим, что команда «Волонтеры Azercell», осуществляет свою деятельность не только в праздничные дни, но и в течение всего года в рамках различных благотворительных инициатив.

Предыдущая статья
Компании Microsoft и MONT Azerbaijan провели семинар для партнеров, посвященный последним обновлениям Windows 11
Следующая статья
Азербайджанские компании участвуют в рейтинге smm-агентств Центральной Азии
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,156ФанатыМне нравится
1,002ЧитателиЧитать
3,126ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»