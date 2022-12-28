Азербайджанские компании участвуют в рейтинге smm-агентств Центральной Азии

Завершен первый этап формирования масштабного рейтинга smm-агентств Центральной Азии. В него вошло 42 агентства из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана: https://livedune.ru/blog/rating-smm-asia.

AsiaSMM — это рейтинг компаний, специализирующихся на маркетинге в социальных сетях, созданный командой сервиса аналитики социальных сетей LiveDune.

Агентства участвуют в рейтинге бесплатно. Для этого необходимо вести свои проекты через аналитический сервис (заведено 2 и более проектов). Это позволяет собирать статистику по проектам агентства и вынести наиболее объективную оценку работе. Чтобы участвовать в рейтинге, необходимо добавить свои проекты в сервис LiveDune.

Создание рейтингов на основе данных сервиса — это уникальный проект LiveDune, который существует с 2014 года.

На сегодняшний день рейтинг AsiaSMM — аналитический проект, который ставит своей целью популяризировать работу smm-агентств, придать статусность и дать объективную оценку труду специалистов из digital-сферы.

Агентства, принимающие участие в рейтинге, получают возможность:

повысить узнаваемость компании, увеличить трафик на сайт и охваты в Инстаграм;

подтвердить профессионализм в глазах клиентов, увеличить лояльность, а также привлечь новых клиентов;

получить объективную оценку работы и узнать конкурентов лучше.

На первом этапе агентства, участвующие в рейтинге, расположены в алфавитном порядке. На втором этапе будет сформирован общий рейтинг с помощью баллов. Чем больше показатель — тем выше балл.

Методология рейтинга

Балл = (A + В + С + D), где:

А — количество проектов в Инстаграм, которые ведет агентство (заведены как свои в сервис LiveDune — доказательство того, что есть доступы от компании и они являются клиентами).

В — как долго агентство работает на рынке (чем дольше, тем выше балл).

C — насколько высокий средний показатель ERR по всем проектам (учитывается показатель ERR, так как он не зависит от количества подписчиков, как показатель ER).

D — количество подписчиков, постов и реакций (лайков и комментариев) в аккаунте Instagram своего агентства (показывает, насколько агентство развивает собственный бренд и поддерживает активность подписчиков).

Страны участники: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.