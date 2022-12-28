Компании Microsoft и MONT Azerbaijan провели семинар для партнеров, посвященный последним обновлениям Windows 11

В преддверии Нового года корпорация Microsoft и ее официальный дистрибьютор в Азербайджане в лице компании MONT Azerbaijan провели в Баку совместный семинар для партнеров, в рамках которого были презентованы функции последнего обновления версии 22H2 для операционной системы Windows 11.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась директор компании MONT Azerbaijan Гюнель Сафаралиева, которая отметила значительные успехи партнеров в уходящем году и выразила надежду на более тесное сотрудничество в вопросах продвижения продуктов Microsoft в будущем, а также необходимость борьбы с нелицензионным и контрафактным ПО. Далее партнеров семинара в режиме on-line приветствовал региональный менеджер Microsoft Александр Мацко, который пожелал всем удачи и мира в 2023 году.

Техническую часть мероприятия, посвященную непосредственно возможностям, которые привнесло в Windows 11 последнее обновление, провел эксперт по продуктам Microsoft Марат Хайрулин. Он отметил, что версия Windows 11 2022 Update включает множество улучшений различных компонентов системы, в числе которых изменения меню «Пуск», Панели задач, Snap Assist, Проводника Windows, Диспетчера задач, игровые улучшения, а также изменения приложения «Параметры» и Фокусировки внимания и быстрых настроек.

Среди новых функций, поставляемых с обновлением — ряд улучшений Проводника, в том числе долгожданный вкладочный интерфейс, напоминающий интерфейс браузеров. Пользователи смогут открывать несколько папок в одном окне Проводника. Обновление также очищает панель навигации в левой части окна Проводника.

Еще одно улучшение в этом выпуске — предлагаемые действия при копировании текста. Например, при копировании номера телефона, Windows 11 предложит позвонить по нему с помощью Microsoft Teams, а при копировании даты — создать событие в календаре Outlook. Еще одно улучшение связано с обнаружением устройств в ближайшем общем доступе (Nearby sharing). Данная функция позволяет обнаруживать персональные компьютеры, подключенные к одной и той же сети, а не полагаться исключительно на Bluetooth.

Панель задач была улучшена за счет добавления меню переполнения для закрепленных и открытых приложений. Даже если вы заполните все доступное пространство на панели задач, вы все равно сможете найти свои приложения с помощью дополнительного меню.

Также Марат Хайрулин напомнил, что Microsoft продолжает работу в вопросах обеспечения защиты доступа и данных в своей операционной системе. Это особенно актуально в случаях, когда сотрудники компаний остаются на удаленной работе. Современные компьютеры с операционной системой Windows поддерживают платформу Windows Hello — современную альтернативу паролям, благодаря которой вход в систему и приложения стал более защищенным, а процесс входа в систему стал на 30% быстрее. Также, в начале 2022 года были анонсированы первые компьютеры с чипом безопасности Microsoft Pluton, встроенным непосредственно в центральный процессор, что помогает минимизировать киберугрозы.

Множество возможностей получили и средства командной работы. Теперь управлять микрофоном можно непосредственно на Панели задач, а Microsoft Teams получил массу интеллектуальных функций, базирующихся на искусственном интеллекте, в числе которых интеллектуальное шумоподавление, кадрирование, размытие фона, слежение за взглядом и т.д. Отдельно были отмечены докладчиком специальные возможности и инструменты Windows 11, ориентированные на людей с нарушениями зрения, слуха, мобильности и концентрации.

В заключение доклада Марат Хайрулин напомнил, что в Азербайджане еще немало пользователей (около 20%) используют устаревшую операционную систему Windows 7, поддержка которой закончилась 14 января 2020 года, что грозит серьезными последствиями в случае возможных кибератак. Кроме того, 10 января 2023 года заканчивается поддержка и операционной системы Windows 8.1. Поэтому докладчик призвал партнеров MONT Azerbaijan и пользователей Windows переходить на новейшую операционную систему.

По окончании официальной части мероприятия гости смогли задать дополнительные вопросы докладчику, после чего общение продолжилось за праздничным столом.