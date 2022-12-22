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22 декабря, 2022
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В сети появились 23 минуты геймплея Diablo IV

Diablo IV

На YouTube-канале GamersPrey опубликовали прохождение демо-версии ожидаемой экшен-RPG Diablo IV. Ролик длится более двадцати минут: сначала исследование мрачной пещеры, затем герой попадает в деревенскую таверну, где к нему присоединяется еще три игрока. После показывается кооперативное прохождение нескольких локаций.

В комментариях отмечают отличную графику, превосходную стилизацию и динамичный геймплей. Но некоторые зрители недовольны увиденным: сравнивают игру с Diablo III и в целом отмечают вторичность новинки.

Релиз Diablo IV состоится 6 июня 2023 года, игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

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