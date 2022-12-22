Sony 360 Reality Audio теперь поддерживает прямые трансляции и живые концерты

Компания Sony расширила действие технологии обработки звука 360 Reality Audio на прямые трансляции и живые концерты.

Технология 360 Reality Audio поддерживает наушники, колонки, смартфоны и домашние кинотеатры с соответствующей сертификацией. Они обрабатывают музыку или аудиодорожку видео таким образом, чтобы создать у слушателя эффект полного погружения в центр событий.

В предыдущей версии аудио должно быть заранее записано с учетом дальнейшего преобразования в объемный формат, в котором эффект погружения достигается с помощью «разброса» виртуальных источников звука. Например, во время прослушивания записи концерта пользователь слышит овации рядом стоящих зрителей сбоку и сзади, в то время как голос исполнителя смещен вперед.

Новая версия 360 Reality Audio может использоваться во время прямых трансляций. Звук, исходящий от каждого объекта виртуального 360-градусного пространства, сжимается и «переносится» в нужную точку аудиосистемы практически без задержек.

Первым событием, которое будет распространяться в режиме реального времени с помощью 360 Reality Audio, станет онлайн-концерт Хикару Утады (Hikaru Utada), 40 Dai-wa Iroiro, запланированный на 19 января 2023 года. Первые 10 тыс. посетителей смогут бесплатно насладиться мероприятием с 360 Reality Audio, а остальные — обычным 2-канальным звуком. Для участия потребуется приложение 360 Reality Audio Live и наушники.

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