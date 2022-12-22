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22 декабря, 2022
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Twitter начал показывать счетчики просмотров собственных публикаций пользователей

Twitter

Пользователи Twitter начали сообщать, что у их собственных твитов стали отображаться счетчики просмотров. Данная функция была анонсирована Илоном Маском (Elon Musk) в начале декабря.

Счетчик показывается при открытии записи на отдельной странице, причем это касается только собственных твитов — статистика чужих публикаций не выводится.

Сама информация по просмотрам в Twitter не закрыта – ее можно увидеть, кликнув по ссылке «Смотреть аналитику твита» на отдельной странице записи. Нажимать никуда не нужно, число просмотров выводится сразу.

Останется ли счётчик в нынешнем виде, или пользователи смогут видеть число просмотров по твитам других людей, пока неизвестно.

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