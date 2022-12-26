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27 декабря, 2022
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В Epic Games Store в течении суток можно бесплатно забрать F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Epic Games Store

В Epic Games Store в течение суток, до 27 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить игру F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

Релиз игры состоялся 7 сентября 2021 года на PS4, PS5, спустя месяц — на ПК. Летом 2022 года — на Nintendo Switch. И критики, и игроки очень хорошо приняли игру.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – это метроидвания в стиле дизельпанка, игрокам предлагается взять на себя роль боевого кролика-повстанца, решившего дать отпор оккупировавшим родные земли роботам после того, как его друга арестовали.

Ожидается, что следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Severed Steel (27 декабря) и Mortal Shell (28 декабря).

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