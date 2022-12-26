Представлен Honor 80 GT – экран 120 Hz и Snapdragon 8+ Gen 1 за $474

Вместе с планшетом Tablet V8 Pro компания Honor сегодня представила новый смартфон линейки Honor 80. Модель Honor 80 GT ориентирована на любителей компьютерных игр. Аппарат получил 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и частотой ШИМ-затемнения 2160 Hz для снижения мерцания матрицы. Пиковая яркость достигает 1400 нит. Заявлен 100% охват цветовой палитры DCI-P3.

Honor 80 GT построен на базе мощного процессора Snapdragon 8+ Gen 1, за графику отвечает ускоритель Adreno 730. Охлаждение обеспечивает испарительная камера площадью 4386 мм2 и толщиной 0,35 мм. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1. –256 Gb. Объем ОЗУ можно увеличить еще на 7 Gb, создав виртуальный раздел во флеш-памяти.

Смартфон оснащен тройной камерой: 54 Мп (Sony IMX800, 1/1,49″, f/1.9), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 112 градусов) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4).

Емкость аккумулятора составляет 4800 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 66 Вт. В оснащение новинки также входят поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, ИК-порт, две nanoSIM-карты и сканер отпечатков пальцев. В качестве OC используется Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.0. Габариты составляют 162,5 x 75,3 x 7,9 мм, вес – 187 гр. Доступны три расцветки корпуса: черная, белая и синяя.

Цены на Honor 80 GT: 12/256 Gb — $474, 16/128 Gb — $517. Смартфон уже доступен для предзаказа в Китае, продажи запланированы на 30 декабря.

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