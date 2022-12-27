Azercell запускает сеть пятого поколения в тестовом режиме в Баку

Владельцы смартфонов Huawei, Xiaomi, OnePlus и Poco поддерживающих 5G сеть могут протестировать новую технологию на площади Фонтанов.

В рамках своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!» Azercell развертывает сеть 5G в Баку в тестовом режиме.

В 2019 году Azercell стал первым оператором мобильной связи в стране, проведшим пилотные испытания 5G в своем флагманском магазине в Баку, на улице Г. З. Тагиева. Отныне же, технология доступна абонентам компании на всей территории площади Фонтанов в тестовом режиме.

Абоненты с устройствами, поддерживающими соответствующую технологию, смогут протестировать скорость 5G на территории покрытия, набрав *595#YES и используя текущие интернет-пакеты. Наряду с этим, Azercell запускает специальную кампанию, в рамках которой абоненты, тестирующие сеть 5G до 31 января, получат от компании пакет мобильного интернета объемом в 5 Гб, который будет активен в течение последующих 30 дней.

Беспроводная сеть пятого поколения обеспечивает более высокую скорость передачи данных до 1 Гбит/с, сверхнизкую задержку, более высокий уровень надежности, большую пропускную способность сети и расширенный пользовательский интерфейс.

Владельцы смартфонов Apple и Samsung, поддерживающих 5G сеть смогут протестировать высокоскоростной интернет после того, как производители выпустят обновление программного обеспечения для использования услуг 5G на своих устройствах в Азербайджане и выдадут операторам соответствующие разрешения.

На сегодняшний день технологии 5G в основном применяются на крупных производствах, например, для удаленного управления оборудованием или мгновенного доступа к базе данных на любом расстоянии. Развертывание сети 5G существенно улучшит технологические решения для местного бизнеса и отечественной промышленности и откроет новые горизонты для сквозного взаимодействия с пользователем. Что же касается вариантов использования 5G на уровне массового потребителя, отметим, что такие решения пока находятся на стадии разработки во всем мире.