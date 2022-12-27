В Epic Games Store началась раздача шутера Severed Steel. Игру можно забрать в течении суток

В Epic Games Store можно бесплатно получить игру Severed Steel. Предложение действует в течение суток, до 28 декабря 20:00 по бакинскому времени.
Severed Steel – это динамичный шутер от первого лица. Игроку предстоит эффективно использовать окружение, комбинируя подкаты, трюки и пробежки по стенам с режимом замедленного действия, чтобы эффективно уничтожать противников.
Согласно утечке, завтра в Epic Games Store бесплатной станет Mortal Shell.
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