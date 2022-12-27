MSI представил накопители Spatium M461, M452 и M453 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

Компания MSI расширила ассортимент серии твердотельных NVMe-накопителей Spatium новыми моделями M461, M452 и M453. Все новинки используют формат M.2 2280 и поддерживают интерфейс PCIe 4.0.

Модели Spatium M461 будут предлагаться в объемах на 500 Gb, а также 1, 2 и 4 Tb. Данные SSD обеспечат скорость последовательного чтения до 5000 Мбайт/с и последовательной записи — до 4200 Мбайт/с.

Модели начального уровня Spatium M452 и M453 – в объемах на 500 Gb, 1 и 2 Tb. Для Spatium M452 заявляется скорость чтения до 3550 Мбайт/с, записи — до 2700 Мбайт/с. Для Spatium M453 — скорости последовательного чтения и записи до 3600 и 2800 Мбайт/с соответственно.

Все новинки поддерживают технологии коррекции ошибок LPDC ECC и E2E Data Protection, а также обладают большим ресурсом перезаписи информации.

На все накопители заявлена пятилетняя гарантия производителя. За состоянием SSD можно следить через фирменное приложение MSI Center. Кроме того, всем покупателям предоставляется бесплатный доступ к приложению Actiphy для резервного копирования данных.

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