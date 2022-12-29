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30 декабря, 2022
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Представлен доступный субфлагман iQOO Neo7 Racing Edition

iQOO Neo7 Racing Edition

Компания iQOO представила третью модель серии Neo 7. Субфлагманский смартфон под названием iQOO Neo7 Racing Edition получил плоский 6,78-дюймовый AMOLED-экран с матрицей Samsung E5, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1500 нит. Заявлен 100% охват DCI-P3, есть поддержка HDR10+.

iQOO Neo7 Racing Edition

Аппарат построен на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, за графику отвечает ускоритель Adreno 730. Используется многослойная система охлаждения с испарительной камерой площадью 4013 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8, 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 или 512 Gb.

iQOO Neo7 Racing Edition оснащен тройной основной камерой: 50 Мп (Samsung GN5, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2) и 2 Мп (макро, f/2.2). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45) расположена в отверстии по центру экрана.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт (0т 0 до 50% батарея заряжается за 8 мин). В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, ИК-пульт, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и два вибромотора. Работает устройство под управлением Android 13 с интерфейсом OriginOS 3. Габариты составляют 164,81 x 76,9 х 8,85 мм, вес – 202гр.

Цены: 8/256 Gb- $402, 12/256 Gb- $431, 16/256 Gb- $474, 16/512 Gb- $517. iQOO Neo7 Racing Edition поступит в продажу в Китае 5 января.

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