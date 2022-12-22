Представлена серия смартфонов среднего уровня Vivo S16

Компания Vivo представила в Китае линейку смартфонов среднего ценового сегмента S16. В серию вошли три модели — S16, S16e и S16 Pro. Аппараты похожи друг на друга внешне, но отличаются начинкой.

Все три устройства оснащены AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Hz и встроенным сканером отпечатков пальцев. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. В качестве OC используется Android 13 с интерфейсом OriginOS 3.

Базовый Vivo S16 получил изогнутый по бокам 6,78-дюймовый экран. В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 870. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенной UFS 3.1 – 128 или 256 Gb.

Основная камера тройная: 64 Мп (Samsung GW1P, f/1.89, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2) и 2 Мп (макро, f/2.4). Разрешение фронтальной камеры — 50 Мп (Samsung JN1, f/2.45, автофокус).

В оснащение входят аккумулятор на 4600 мАч (быстрая зарядка 66 Вт), поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C (USB 2.0) и стереодинамики. Габариты составляют 164,1 x 74,8 х 7,36 мм, вес — 182 гр.

Цены: 8/128 Gb — $358, 8/256 Gb — $387, 12/256 Gb — $430, 12/512 Gb — $473.

Модель Vivo S16e оснащена плоским 6,62-дюймовым экраном. Установлен процессор Samsung Exynos 1080, объем памяти как в базовой модели. В основную камеру входят датчики на 50 Мп (f/1.8, OIS), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Оснащение как у базовой модели. Габариты и вес — 162,5 х 75,8 х 7,7 мм, 188 гр.

Цены: 8/128 Gb — $300, 8/256 Gb — $329, 12/256 Gb — $358.

Топовая модель Vivo S16 Pro оборудована изогнутым по бокам 6,78-дюймовым экраном (как в базовой модели). Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 8200, работающий в паре с 12 Gb оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS 3.1 емкостью 256/512 Gb.

В состав основного модуля входят 50 Мп датчик (Sony IMX766V, f/1.88, OIS), 8 Мп сенсор (широкоугольная, f/2.2) и 2 Мп (макро, f/2.4). Селфи-камера разрешением 50 Мп. Есть поддержка Bluetooth 5.3, остальное оснащение как у базовой модели. Габариты и вес — 164,1 х 74,8 х 7,36 мм, 182 гр.

Цены: 12/256 Gb — $473, 12/512 Gb — $515.

Предзаказ в Китае на все три модели уже открыт. Для S16 и S16e предусмотрено три расцветки, для S16 Pro — две.

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