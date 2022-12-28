Samsung Odyssey Neo G7: 43-дюймовый игровой монитор с 4K Mini LED экраном 144 Hz

Компания Samsung представила новый 4K-монитор игровой линейки Odyssey. Новинка под названием Odyssey Neo G7 получила 43-дюймовый дисплей Quantum Mini-LED с разрешением 3840 x 2160 пикселей, соотношением сторон 16:9, частотой обновления 144 Hz и временем отклика 1 мс. Заявленная контрастность — до 1 000 000:1. Отмечается наличие сертификата VESA DisplayHDR 600 и поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro.

Из портов в устройстве есть два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и два USB 3.0. Поставляется монитор со стереодинамиками на 20 Вт. Монитор оснащен специальным ПО и его можно также использовать без подключенного ПК. Например, смотреть Netflix, играть через Samsung Gaming Hub или пользоваться другими онлайн-сервисами.

Samsung Odyssey Neo G7 (G70NC) уже доступен для предзаказа в Южной Корее по цене $982. Ожидается, что глобальный релиз монитора состоится в январе в рамках выставки CES 2023.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az