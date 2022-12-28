Представлен Redmi Note 12 Pro Speed Editon: Snapdragon 778G и 108 Мп камера от $244

В конце октября этого года бренд Redmi представил серию смартфонов Note 12, в которую вошли четыре модели: Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ и Note 12 Discovery Edition. Теперь представлена пятая модель под названием Note 12 Pro Speed Editon.

Новинка отличается от Pro-версии процессором Snapdragon 778G, который пришел на смену MediaTek Dimensity 1080. Кроме того, в основной камере 50 Мп датчик Sony IMX766 заменен на 108 Мп Samsung HM2. Используется Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Остальные параметры соответствуют Pro-версии: 6,67-дюймовый плоский AMOLED-экран разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 30/60/90/120 Hz, частотой дискретизации сенсора 240 Hz, ШИМ 1920 Hz. Пиковое значение яркости достигает 900 нит. Матрица имеет охват 100% цветового пространства DCI-P3, заявлена поддержка Dolby Vision и HDR10+.

Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6/8/12 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 128/256 Gb. Основная камера: 108 Мп (f/1.89, 1/1.52″, OIS), 8 Мп (сверхширокоугольная, f/2.2, угол обзора 119 градусов) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C, разъем для наушников 3,5 мм, Dual SIM, microSD, стереодинамики, ИК-излучатель и сканер отпечатков пальцев. Габариты устройства составляют 162,91 x 76,03 x 7,9 мм, вес – 181 гр.

Цены на смартфон Redmi Note 12 Pro Speed Edition на китайском рынке: 6/128 Gb — $244, 8/128 Gb — $258, 8/256 Gb — $287, 12/256 Gb — $315. Смартфон будет доступен в трех расцветках корпуса: Time Blue, Shimmer Green и Midnight Black.

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