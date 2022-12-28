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28 декабря, 2022
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Представлены TWS-наушники Redmi Buds 4 Youth Edition с ярким дизайном

Redmi Buds 4 Youth Edition

Бренд Redmi представил в Китае новую модель беспроводных наушников Buds 4 Youth Edition. Устройство предназначено в первую очередь для молодежной аудитории.

Наушники получили 12-мм драйверы, предусмотрена функция шумоподавления для разговоров по телефону. Для подключения в них используется Bluetooth 5.3, также есть поддержка режима низкой задержки. Вес каждого наушника составляет 3,9 гр. Есть защита от воды и пыли в соответствии со стандартом IP54.

Заявлено до 5 часов автономной работы, а с учетом подзарядки от кейса обеспечивается до 20 часов. Заряжается аксессуар через разъем USB Type-C.

Redmi Buds 4 Youth Edition будут предложены в четырех цветах: черном, сером, зеленом и оранжевом.

Цена Redmi Buds 4 Youth Edition в Китае составляет $20.

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