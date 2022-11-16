Qualcomm представил флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2: Cortex-X3, трассировка лучей и Wi-Fi 7

Компания Qualcomm представила новый флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2, произведенный по 4-нм техпроцессу.

Процессор использует одно мощное ядро Cortex-X3 (3,2 GHz), четыре производительных Cortex (2,8 GHz) и три энергоэффективных ядра Cortex (2,0 GHz). Новая версия Adreno поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, а также API Vulkan 1.3 и OpenGL ES 3.2.

По заявлению производителя, новый процессор стал на 35% мощнее относительно предшественника Snapdragon 8+ Gen 1, а его энергоэффективность при этом выросла на 40%. С точки зрения графики производительность выросла на 25% при повышении эффективности на 45%. Еще одним отличием SoC от предшественника стала поддержка стандарта Wi-Fi 7 в дополнение к протоколу Bluetooth 5.3 и 5G-модему Snapdragon X70.

Snapdragon 8 Gen 2 оснащен новым нейронным сопроцессором Hexagon – это позволило ускорить ИИ-вычисления в 4,35 раза и расширить возможности, например, перевод текста на несколько языков одновременно в реальном времени, распознавание голосовых команд, обработка фотографий и видео.

Впервые для Snapdragon реализована поддержка кодека AV1. Мобильная платформа поддерживает датчики камер с разрешением до 200 Мп. Впервые Qualcomm использовал процессор обработки изображений Cognitive ISP. Съемка видео возможна в 8K/30fps и в 4K/120fps. Заявлена поддержка дисплеев с разрешением QHD+ и частотой обновления до 144 Hz или 4K @ 60 Hz. Есть поддержка оперативной памяти LPDDR5x-4200.

Многие компании уже заявили о том, что выпустят смартфоны на новой платформе — Xiaomi, OPPO, Vivo, iQOO, OnePlus, ZTE, Nubia, Red Magic, Moto и другие. Ожидается, что первые смартфоны на базе мобильной платформы Snapdragon 8 Gen 2 появятся на рынке до конца текущего года.

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