Представлены смартфоны Redmi Note 12 и Note 12 Pro

Бренд Redmi представил новые смартфоны серии Note 12, в которую вошли четыре модели: Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ и Note 12 Discovery Edition. Все модели очень похожи между собой внешне и технически, но имеют ключевые отличия, которые связаны с камерами и аккумуляторами. Смартфоны получили плоские экраны и прямоугольный блок камер в стиле Redmi Note 11T Pro. Все новинки имеют защиту корпуса по стандарту IP53. В этой новости расскажем о первых двух аппаратах.

Сообщается, что на модель Redmi Note 12 Pro еще до сегодняшней премьеры в Китае собрали более 500 тыс. заявок на покупку. В основе аппаратной платформы лежит процессор MediaTek Dimensity 1080. За его охлаждение отвечает испарительная камера площадью 2000 мм2. В основной камере предусмотрены пять фильтров для имитации пленочных фото.

Технические характеристики Redmi Note 12:

ОС: Android 12, MIUI 13;

Дисплей: 6,67″, 20:9, AMOLED, 2400 x 1080, 30/60/90/120 Hz, тач 240 Hz, 900 нит, Dolby Vision, HDR10+, ШИМ 1920 Hz, DCI-P3;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1;

Оперативная память: 4/6/8 Gb, LPDDR4X;

Встроенная память: 128/256 Gb, UFS 2.2;

Основная камера: 48 Мп, 2 Мп(макро);

Фронтальная камера: 8 Мп;

Аккумуляторная батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка (33 Вт);

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C, 3,5 мм, Dual SIM, microSD, стереодинамики, ИК-излучатель и боковой сканер отпечатков пальцев.

Цены на смартфон Redmi Note 12: 4/128 Gb – 165 долларов, 6/128 Gb – 180 долларов, 8/128 Gb – 210 долларов, 8/256 Gb – 235 долларов. Аппарат будет предложен в белой, синей и черной расцветках корпуса.

Технические характеристики Note 12 Pro:

ОС: Android 12, MIUI 13;

Дисплей: 6,67″, 20:9, AMOLED, 2400 x 1080, 30/60/90/120 Hz, тач 240 Hz, 900 нит, Dolby Vision, HDR10+, ШИМ 1920 Hz, DCI-P3;

Процессор: MediaTek Dimensity 1080;

Оперативная память: 6/8/12 Gb, LPDDR4X;

Встроенная память: 128/256 Gb, UFS 2.2;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX766, f/1.88, OIS), 8 Мп (сверхширокоугольная, угол обзора 119 градусов), 2 Мп(макро);

Фронтальная камера: 16 Мп;

Аккумуляторная батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка (67 Вт);

Оснащение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C, 3,5 мм, Dual SIM, microSD, стереодинамики, ИК-излучатель и боковой сканер отпечатков пальцев.

Цены на смартфон Redmi Note 12 Pro: 6/128 Gb – 235 долларов, 8/128 Gb – 250 долларов, 8/256 Gb – 275 долларов, 12/256 Gb – 305 долларов. Аппарат будет доступен в белой, синей, черной и розовой расцветках корпуса.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az