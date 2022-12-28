Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает Mortal Shell

В Epic Games Store можно бесплатно получить хардкорный ролевой экшен Mortal Shell. Игру можно забрать в течение суток, до 29 декабря 20:00 по бакинскому времени.

Mortal Shell – игра поджанра Souls-like, довольно много позаимствовавшая у концепции Dark Souls, но у нее есть свои уникальные особенности. Например, в игре есть механика оболочек — это возможность перенимать умения падших воинов, что является своеобразным заменителем классовой системы.

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Игра, которую Epic Games Store отдаст бесплатно завтра, неизвестна. Но учитывая утечки, она является представителем хорошей серии.

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