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16 декабря, 2022
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Представлен недорогой флагманский смартфон Moto X40

Moto X40

Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Moto X40, который на данное время является самой доступной моделью на базе 4-нм процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Motorola Moto X40 оснащен изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном, разрешением Full HD+ и частотой обновления 165 Hz. Есть поддержка HDR10+. Используется закаленное стекло Gorilla Glass Victus. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

Moto X40

Смартфон получил оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0 и большую систему охлаждения, суммарная площадь которой составила 24 868 мм2. Основная камера тройная: 50 Мп главный датчик (1/1,55″, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (угол обзора 117 градусов, автофокус, макро 2,5 см) и портретный объектив с разрешением 12 Мп (Sony IMX 663, оптический зум 2х). Фронтальная камера на 60 Мп встроена по центру в экран.

Емкость аккумулятора составила 4600 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт (блок питания идет в комплекте), беспроводную мощностью 15 Вт, обратную беспроводную мощностью 15 Вт. Есть поддержка 4G, 5G, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, GPS, NFC, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Смартфон получил защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. Аппарат работает на Android 13 с пользовательским интерфейсом MYUI 5.0. Габариты составляют 161,16 x 74 x 8,59 мм, а вес — 199 гр.

Цены на Moto X40: 8/128 Gb — $488, 8/256 Gb — $531, 12/256 Gb — $574, 12/512 Gb — $617. Расцветки корпуса всего две — черная и голубая. Розничные продажи стартуют в Китае 22 декабря.

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