QNAP представляет компактный управляемый коммутатор PoE++ мощностью 90 W для монтажа в стойку

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила коммутатор QSW-M2106PR-2S2T половинной ширины для монтажа в стойку, который обладает 10 портами PoE уровня 2 и управляется через интернет. Поддерживая 2,5GbE, 10GbE и PoE++ мощностью 90 W, расширяет возможности QSW-M2106PR-2S2T для использования с новыми протоколами Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7, обладающими сверхвысокой скоростью и высокой мощностью. QSW-M2106PR-2S2T не только обеспечивает функции интеллектуального управления PoE уровня 2 через удобную для пользователя систему управления сетью, но также использует конструкцию половинной ширины для монтажа в стойку с целью гибкого использования пространства серверного шкафа. QSW-M2106PR-2S2T — идеальное сетевое решение для малого и среднего бизнеса, позволяющее эффективно управлять серверными комнатами и обеспечивающее возможность удаленного централизованного управления.

«Беспроводная технология эволюционировала от Wi-Fi 6 до Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, что привело к росту спроса на высокоскоростные и мощные точки доступа и маршрутизаторы, — говорит Рики Хо (Ricky Ho), менеджер по продуктам QNAP. — Коммутатор QSW-M2106PR-2S2T предлагает несколько высокоскоростных портов PoE уровня 2, которые поддерживают интеллектуальное управление с помощью компактного шасси. В совокупности это облегчает развертывание инфраструктуры беспроводной сети следующего поколения».

QSW-M2106PR-2S2T оснащен двумя оптоволоконными портами 10GbE SFP+, двумя портами PoE 10GbE 802.3bt 90 W и шестью портами PoE 2.5GbE 802.3bt 90 W (всего 10 портов). Коммутатор совместим с технологиями 10GbE, 2,5GbE и Multi-Gigabit NBASE-T для обеспечения более высоких скоростей в сети с существующими кабелями категории 5e для портов 2,5GbE RJ45 и кабелями категории 6a или выше для портов 10GbE RJ45. Порты 10GbE поддерживают пять скоростей (10Gbps, 5Gbps, 2.5Gbps, 1Gbps и 100Mbps).

QSW-M2106PR-2S2T использует систему коммутации QNAP (QSS) и имеет интеллектуальные функции управления PoE (включая планирование, приоритизацию электропитания и включения/отключения питания), которые позволяют IТ-персоналу эффективно управлять питаемыми устройствами через удобный web-интерфейс. QSW-M2106PR-2S2T обеспечивает функции управления уровня 2 (включая LACP, VLAN, QoS и IGMP Snooping) для эффективного управления пропускной способностью сети и повышения уровня сетевой безопасности. Благодаря конструкции для монтажа в стойку половинной ширины два коммутатора QSW-M2106PR-2S2T или один QSW-M2106PR-2S2T с еще одним коммутатором такого же форм-фактора можно установить в пространство стойки высотой 1U для эффективного использования физического пространства и аккуратной прокладки кабелей.

Новинка будет доступна на азербайджанском рынке в ближайшее время. Гарантия на QSW-M2106PR-2S2T составляет 2 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.