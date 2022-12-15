Moto G53: экран 120 Hz и камера на 50 Мп за $129

Сегодня в Китае вместе с флагманом Moto X40 компания Motorola представила еще один смартфон — бюджетную модель Moto G53. Аппарат получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600 х 720 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm (модель не названа). Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 Gb, емкость накопителя — 128 Gb (есть возможность расширения картой microSD объемом до 1 Tb).

Установлена двойная основная камера с датчиками на 50 Мп и 2 Мп (макро). Фронтальная камера разрешением 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт (в комплекте 10 Вт).

Есть поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения на правой грани. Габариты составляют 162,7 х 74,66 х 8,19 мм, вес — 183 гр. В качестве предустановленной операционной системы используется Android 13.

Moto G53 будет доступен в двух расцветках — черной и серой. Цена базовой версии 4/128 Gb составляет $129, вариант 8/128 Gb — $159.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az