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12 декабря, 2022
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Подписку Twitter Blue с верификацией и редактированием твитов запустят 12 декабря

Twitter

12 декабря Twitter запустит новую версию подписки Blue с верификацией по телефону. Она будет стоить 8 долларов при покупке на сайте или 11 долларов при оформлении через приложение для iOS.

Кроме синей галочки верификации, подписка дает и другие преимущества. Подписчики смогут редактировать публикации (в течение 30 мин), загружать видео 1080p и аудио, в том числе длинные, использовать режим чтения, а также увидят двое меньше рекламы. Помимо этого, аккаунты с Twitter Blue будут иметь приоритет при показе в поиске, ответах и упоминаниях.

В компании заявили, что верификация позволит избежать появления ботов и фейковых аккаунтов. Кроме синей галочки, также ожидается появление золотой (для компаний) и серой (для государственных структур).

На начальном этапе подписка будет доступна в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. О сроках запуска в других странах пока ничего не сообщается.

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