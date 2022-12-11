Подписку Twitter Blue с верификацией и редактированием твитов запустят 12 декабря

12 декабря Twitter запустит новую версию подписки Blue с верификацией по телефону. Она будет стоить 8 долларов при покупке на сайте или 11 долларов при оформлении через приложение для iOS.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Кроме синей галочки верификации, подписка дает и другие преимущества. Подписчики смогут редактировать публикации (в течение 30 мин), загружать видео 1080p и аудио, в том числе длинные, использовать режим чтения, а также увидят двое меньше рекламы. Помимо этого, аккаунты с Twitter Blue будут иметь приоритет при показе в поиске, ответах и упоминаниях.

В компании заявили, что верификация позволит избежать появления ботов и фейковых аккаунтов. Кроме синей галочки, также ожидается появление золотой (для компаний) и серой (для государственных структур).

На начальном этапе подписка будет доступна в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. О сроках запуска в других странах пока ничего не сообщается.

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