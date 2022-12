Подписку Twitter Blue с верификацией и редактированием твитов запустят 12 декабря

12 декабря Twitter запустит новую версию подписки Blue с верификацией по телефону. Она будет стоить 8 долларов при покупке на сайте или 11 долларов при оформлении через приложение для iOS.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022