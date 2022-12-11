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12 декабря, 2022
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Xiaomi представила оболочку MIUI 14 – скорость и плавность

Xiaomi MIUI 14

Компания Xiaomi представила фирменную оболочку MIUI 14. Подчеркивается, что новая версия системы — самая быстрая и «легкая» OC в истории Xiaomi.

Xiaomi MIUI 14

В оболочке реализован так называемый проект Razor, нацеленный на уменьшение размера операционной системы — вся прошивка занимает на устройстве 13,09 Gb. Кроме того, MIUI 14 потребляет всего 3,3 Gb оперативной памяти. Важным нововведением MIUI 14 стал новый «фотонный движок» (Photon Engine), работающий с ядром Android и открывающий дополнительные возможности для разработчиков сторонних приложений.

Новая версия оболочки имеет четыре основных улучшения: меньше системных предустановленных приложений, больше практичных функций, новый дизайн, а также более плавную и стабильную работу системы. Плавность работы оболочки выросла на 86%, при этом энергопотребление при использовании приложений снизилось на 22%.

Новшества в MIUI 14:

  • Скорость работы системы значительно повышена во всех сценариях;
  • Очень плавный скроллинг;
  • Минимум приложений, которые нельзя удалить («Камера», «Настройки», «Телефон», Mi Store, «Сообщения», «Браузер», «Контакты» и «Проводник»);
  • Функция архивации редкоиспользуемых приложений;
  • Большие иконки (есть четыре размера для каждой иконки);
  • Появление цифрового питомца или растения на главном экране;
  • Скорость обнаружения наушников увеличена на 50%;
  • Возможность использования планшета в качестве дополнительного монитора для ноутбука;
  • Скорость подключения смартфона к Smart TV выросла на 12%;
  • Семейное облако с общими фотоальбомами, гибкой настройкой разрешений для устройств детей и обменом информацией о состоянии здоровья.

Первой новую оболочку MIUI 14 получила новая флагманская серия смартфонов Xiaomi 13.

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