Xiaomi представила оболочку MIUI 14 – скорость и плавность

Компания Xiaomi представила фирменную оболочку MIUI 14. Подчеркивается, что новая версия системы — самая быстрая и «легкая» OC в истории Xiaomi.
В оболочке реализован так называемый проект Razor, нацеленный на уменьшение размера операционной системы — вся прошивка занимает на устройстве 13,09 Gb. Кроме того, MIUI 14 потребляет всего 3,3 Gb оперативной памяти. Важным нововведением MIUI 14 стал новый «фотонный движок» (Photon Engine), работающий с ядром Android и открывающий дополнительные возможности для разработчиков сторонних приложений.
Новая версия оболочки имеет четыре основных улучшения: меньше системных предустановленных приложений, больше практичных функций, новый дизайн, а также более плавную и стабильную работу системы. Плавность работы оболочки выросла на 86%, при этом энергопотребление при использовании приложений снизилось на 22%.
Новшества в MIUI 14:
- Скорость работы системы значительно повышена во всех сценариях;
- Очень плавный скроллинг;
- Минимум приложений, которые нельзя удалить («Камера», «Настройки», «Телефон», Mi Store, «Сообщения», «Браузер», «Контакты» и «Проводник»);
- Функция архивации редкоиспользуемых приложений;
- Большие иконки (есть четыре размера для каждой иконки);
- Появление цифрового питомца или растения на главном экране;
- Скорость обнаружения наушников увеличена на 50%;
- Возможность использования планшета в качестве дополнительного монитора для ноутбука;
- Скорость подключения смартфона к Smart TV выросла на 12%;
- Семейное облако с общими фотоальбомами, гибкой настройкой разрешений для устройств детей и обменом информацией о состоянии здоровья.
Первой новую оболочку MIUI 14 получила новая флагманская серия смартфонов Xiaomi 13.
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