Xiaomi представила оболочку MIUI 14 – скорость и плавность

Компания Xiaomi представила фирменную оболочку MIUI 14. Подчеркивается, что новая версия системы — самая быстрая и «легкая» OC в истории Xiaomi.

В оболочке реализован так называемый проект Razor, нацеленный на уменьшение размера операционной системы — вся прошивка занимает на устройстве 13,09 Gb. Кроме того, MIUI 14 потребляет всего 3,3 Gb оперативной памяти. Важным нововведением MIUI 14 стал новый «фотонный движок» (Photon Engine), работающий с ядром Android и открывающий дополнительные возможности для разработчиков сторонних приложений.

Новая версия оболочки имеет четыре основных улучшения: меньше системных предустановленных приложений, больше практичных функций, новый дизайн, а также более плавную и стабильную работу системы. Плавность работы оболочки выросла на 86%, при этом энергопотребление при использовании приложений снизилось на 22%.

Новшества в MIUI 14:

Скорость работы системы значительно повышена во всех сценариях;

Очень плавный скроллинг;

Минимум приложений, которые нельзя удалить («Камера», «Настройки», «Телефон», Mi Store, «Сообщения», «Браузер», «Контакты» и «Проводник»);

Функция архивации редкоиспользуемых приложений;

Большие иконки (есть четыре размера для каждой иконки);

Появление цифрового питомца или растения на главном экране;

Скорость обнаружения наушников увеличена на 50%;

Возможность использования планшета в качестве дополнительного монитора для ноутбука;

Скорость подключения смартфона к Smart TV выросла на 12%;

Семейное облако с общими фотоальбомами, гибкой настройкой разрешений для устройств детей и обменом информацией о состоянии здоровья.

Первой новую оболочку MIUI 14 получила новая флагманская серия смартфонов Xiaomi 13.

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