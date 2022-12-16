16 декабря в Баку пройдет международная конференция «ECOM Azerbaijan 2022»

16 декабря в Баку пройдет первая международная конференция по электронной торговле «ECOM Azerbaijan 2022». В мероприятии примут участие наиболее компании из Турции и Азербайджана, работающие в сфере электронной коммерции и цифрового маркетинга. Мероприятие пройдет при организации одного из ведущих банков Азербайджана PASHA Bank и известной торговой платформы Турции Trendyol. Организационную поддержку мероприятию окажет портал Azexport.

На панельных дискуссиях более 10 отечественных и зарубежных спикеров обсудят будущее инновационных платежных систем в электронной коммерции в Азербайджане. Также на мероприятии будут обсуждаться такие темы, как «Тенденции мировой электронной торговли и советы для успеха», «Концепция персонального маркетинга», «Основные факторы дохода в электронной коммерции» и т.д.

Конференция предоставит участникам возможность пообщаться и развить свои отношения. Более подробную информацию о международной конференции «ECOM Азербайджан 2022» вы можете получить на сайте https://www.ecomazerbaijan.com/.