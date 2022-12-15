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15 декабря, 2022
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Представлен смартфон со складным дисплеем OPPO Find N2

OPPO Find N2

Компания OPPO представила второе поколение смартфона со складным дисплеем Find N. Новая модель получила ряд улучшений, кроме того смартфон стал тоньше и легче. OPPO Find N2 получил внутренний 7,1-дюймовый дисплей LTPO, разрешением 1920 × 1792 пикселей и соотношением сторон 9,6 : 9. Частота обновления может варьироваться от 1 до 120 Hz. Пиковая яркость достигает 1550 нит. На дисплей нанесена антибликовая пленка для улучшения читаемости в условиях яркого окружающего освещения.

OPPO Find N2

Внешний дисплей с диагональю 5,54 дюйма теперь поддерживает частоту обновления 120 Hz. Соотношение сторон внешнего экрана немного меньше — 17,7 : 9 (вместо 18 : 9), рамка стала уже. Максимальная яркость достигает 1350 нит, экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Оба дисплея поддерживают HDR10+.

OPPO Find N2

Смартфон получил улучшенный шарнир Flexion. Он меньше, легче и прочнее (выдерживает до 400 тыс. складываний/раскладываний). Кроме того, новая конструкция шарнира позволила сделать менее заметной складку на экране. Шарнир может удерживать любой угол от 45° до 125°.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8+ Gen 1, за графику отвечает ускоритель Adreno 730. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 или 512 Gb.

OPPO Find N2, как и предшественник, получил тройную основную камеру и две селфи-камеры. Система камер разработана совместно с Hasselblad. Основная камера: 50 Мп (Sony IMX890, f/1.8, OIS), широкоугольная 48 Мп (Sony IMX581, f/2.2, угол обзора 115°) и телеобъектив 32 Мп (Sony IMX709, f/2.0, угол обзора 49°, оптический зум 2х). Поддерживается запись видео [email protected]/30fps, [email protected]/30fps, [email protected]/30fps. Обе селфи-камеры имеют разрешение 32 Мп (f/2.4). За обработку изображений отвечает фирменный чип MariSilicon X.

Аккумулятор емкостью 4520 мАч (67 Вт) заряжается полностью за 42 мин. (первое поколение смартфона — за 70 мин), а за 10 мин. можно пополнить заряд на 37%. В оснащение смартфона также входят поддержка 4G, 5G, две nanoSIM-карты, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев расположенный в кнопке питания. Габариты: 132,2 х 140,5 х 7,1/7,4 мм (разложенный), 132,2 х 72,6 х 14,6 мм (сложенный). Вес — 233 гр (кожа)/237 гр (стекло). Смартфон поставляется с Android 13 и интерфейсом ColorOS 13.

Покупателям будут доступны три расцветки корпуса — черная (кожа), белая и зеленая (стекло). Предзаказ уже открыт, а в продажу в Китае смартфон OPPO Find N2 поступит 23 декабря по цене от $1150.

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