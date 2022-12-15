Представлен смартфон со складным дисплеем OPPO Find N2

Компания OPPO представила второе поколение смартфона со складным дисплеем Find N. Новая модель получила ряд улучшений, кроме того смартфон стал тоньше и легче. OPPO Find N2 получил внутренний 7,1-дюймовый дисплей LTPO, разрешением 1920 × 1792 пикселей и соотношением сторон 9,6 : 9. Частота обновления может варьироваться от 1 до 120 Hz. Пиковая яркость достигает 1550 нит. На дисплей нанесена антибликовая пленка для улучшения читаемости в условиях яркого окружающего освещения.

Внешний дисплей с диагональю 5,54 дюйма теперь поддерживает частоту обновления 120 Hz. Соотношение сторон внешнего экрана немного меньше — 17,7 : 9 (вместо 18 : 9), рамка стала уже. Максимальная яркость достигает 1350 нит, экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Оба дисплея поддерживают HDR10+.

Смартфон получил улучшенный шарнир Flexion. Он меньше, легче и прочнее (выдерживает до 400 тыс. складываний/раскладываний). Кроме того, новая конструкция шарнира позволила сделать менее заметной складку на экране. Шарнир может удерживать любой угол от 45° до 125°.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8+ Gen 1, за графику отвечает ускоритель Adreno 730. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 или 512 Gb.

OPPO Find N2, как и предшественник, получил тройную основную камеру и две селфи-камеры. Система камер разработана совместно с Hasselblad. Основная камера: 50 Мп (Sony IMX890, f/1.8, OIS), широкоугольная 48 Мп (Sony IMX581, f/2.2, угол обзора 115°) и телеобъектив 32 Мп (Sony IMX709, f/2.0, угол обзора 49°, оптический зум 2х). Поддерживается запись видео [email protected]/30fps, [email protected]/30fps, [email protected]/30fps. Обе селфи-камеры имеют разрешение 32 Мп (f/2.4). За обработку изображений отвечает фирменный чип MariSilicon X.

Аккумулятор емкостью 4520 мАч (67 Вт) заряжается полностью за 42 мин. (первое поколение смартфона — за 70 мин), а за 10 мин. можно пополнить заряд на 37%. В оснащение смартфона также входят поддержка 4G, 5G, две nanoSIM-карты, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев расположенный в кнопке питания. Габариты: 132,2 х 140,5 х 7,1/7,4 мм (разложенный), 132,2 х 72,6 х 14,6 мм (сложенный). Вес — 233 гр (кожа)/237 гр (стекло). Смартфон поставляется с Android 13 и интерфейсом ColorOS 13.

Покупателям будут доступны три расцветки корпуса — черная (кожа), белая и зеленая (стекло). Предзаказ уже открыт, а в продажу в Китае смартфон OPPO Find N2 поступит 23 декабря по цене от $1150.

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