Toyota показала концепт электропикапа Hilux Revo BEV

В Таиланде, на мероприятии, посвященном 60-летию завода, президент Toyota Акио Тойода представил два концепта будущих новинок. Модель Hilux Revo BEV Concept представляет собой переведенный на электротягу стандартный пикап, а IMV 0 Concept — построенный на шасси электропикапа коммерческий автомобиль с новым дизайном кузова.

Электрический пикап Hilux Revo BEV планируется выпускать на заводе в Таиланде. Технических подробностей производитель пока не раскрывает. Особенностью IMV 0 Concept является модульная конструкция. Кузовные панели сделаны максимально простыми и легкосъемными в случае ремонта, а кузов позволяет быстро менять надстройки, адаптируя электромобиль под разные задачи.

Акио Тойода подчеркнул приверженность Toyota направлениям углеродной нейтральности и сообщил, что наряду с электромобилями компания продолжит выпуск гибридных моделей и автомобилей на водородных топливных элементах.

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