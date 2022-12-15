В связи с окончанием 2022 года Mastercard провел свою ежегодную пресс-конференцию в Баку

Mastercard провел свою ежегодную пресс-конференцию в конце года в отеле JW Marriott с участием Авшара Гюрдала, генерального директора Mastercard по Турции и Азербайджану, и Мехмета Гюлеза, главного советника по Турции и Азербайджану.

Мир быстро меняется, и Mastercard рад привносить инновации в финансовый сектор, являясь лидером в области модернизации платежей и трансформации транзакций.

Азербайджан, в настоящее время, является ярким примером стремительного процесса цифровизации. Cashless Azerbaijan – программа, запущенная несколько лет назад — в настоящее время переходит к более активным действиям, и цифровизация платежей является одним из стратегических планов практически всех правительств, и MasterCard реализует в Азербайджане проекты, направленные на цифровизацию экономики страны.

«На 10 миллионов населения Азербайджана приходится 13 миллионов банковских карт, и в настоящее время безналичные операции охватывают 40% платежей по банковским картам, из них 60 процентов приходится на электронную коммерцию. Пандемия привела к изменениям во многих процессах по всему миру, а карантинные меры оказали сильное влияние на развитие электронной коммерции. Мы прогнозируем, что сектор электронной коммерции будет продолжать расти, и мы работаем над дальнейшим улучшением качества этих операций. Хочу отметить, что полученные цифры свидетельствуют о положительном результате, достигнутом как за счет сформированной на рынке конкурентной среды, так и за счет действий регулятора.

Учитывая текущую всемирную синхронизацию платежей, Азербайджан обладает большим потенциалом для национальной цифровой экономики. В общем, как Mastercard, основной целью нашей деятельности в Азербайджане является устойчивое увеличение доли карточных платежей в расходах на личное потребление, которое в настоящее время составляет 25 процентов. В настоящее время Mastercard работает с четырьмя азербайджанскими банковскими партнерами над внедрением упрощенных перекрестных денежных переводов, и результаты этих партнерских отношений будут обнародованы в ближайшее время», — сказал Авшар Гюрдал.