«Оборот QNAP на рынке Азербайджана вырос ровно в 2 раза за 2022 год!»

Интервью с региональным менеджером по развитию бизнеса QNAP в Центральной Азии, Кавказе, странах Балтии и Украине Карлисом Луцом о новинках компании, прогрессе на рынках стран региона и перспективах развития партнерской сети.

— Как вы оцениваете успехи QNAP на мировом рынке и на рынке вверенного вам региона в 2022 году?

— Глобально, и в том числе в моем регионе (Центральная Азия, Кавказ, страны Балтии и Украина), в этом году мы все учились уживаться в новых геополитических условиях, продолжали справляться с пандемией и проблемами, связанными с продолжающейся глобальной нехваткой IТ-компонентов. С учетом различных задержек в производстве мы проделали огромную работу, чтобы закрыть проекты существующими продуктами, а также позаботились об обновлениях и разработке усиленной защиты программного обеспечения.

Растущая генерация данных за счет использования мобильных вычислительных устройств (смартфонов, ноутбуков, планшетов, потребительских носимых устройств и интеллектуальных гаджетов) увеличивает объемы данных и использование интернета, что приводит к экспоненциальному росту Больших Данных и, следовательно, к росту спроса на решения NAS. Большое количество частных пользователей NAS, а также малый бизнес недооценивают высокие риски, связанные с безопасностью хранения данных на таких устройствах. Именно для таких случаев мы разработали пошаговую инструкцию для надежного использования NAS.

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— Какие новинки за этот период представила компания?

— Несмотря на вышеописанную ситуацию, QNAP за этот год обновил практически все ключевые продукты, начиная с домашних и SMB-устройств, заканчивая mid-range и предпринимательскими устройствами. Теперь в нашей линейке имеются новые продукты для построения домашнего облака и мультимедийного центра или создания локального хранилища для магазинов. Это модели TS-x33 NAS на базе ARM-процессора и TS-x62. Тем компаниям, для которых актуальна сверхбыстрая передача данных, в том числе управление IP-видеокамерами, и фотографам мы готовы предложить новый продукт TS-x64. В свою очередь, видеооператорам, графическим дизайнерам и компаниям, управляющим большим количеством IP-видеокамер, мы предоставили обновленный продукт TVS-hx74. Последние три продукта оснащены новыми процессорами от Intel.

Также хочу напомнить, что в 2022 году QNAP качественно изменил свое предложение для предприятий, которые нуждаются в стоечном NAS-устройстве с 12-30 отсеками для установки HDD и SSD-накопителей. Ранее мы производили стандартные 12-,16- и 24-слотовые модели. А сейчас мы предлагаем гибридные устройства на базе 4/6/8-ядерных процессоров Intel Xeon. В новых моделях имеются привычные для нас слоты для установки 3.5’’ SATA-накопителей, а также сразу в комплект входят отдельные слоты для установки 2.5’’ SATA SSD или U.2 PCIe-накопителей. Например, в 9-слотовом TS-hx87XU-RP вы сможете установить четыре 3.5’’ или 2.5’’ SATA HDD или SSD, а также пять 2.5’’ SATA или U.2 PCIe SSD.

Вы спросите, зачем было осложнять то, что и так хорошо продавалось? Ответ очень простой — спрос на такие функции как тиринг и SSD кеширование быстро растет и запрос на гибридные NAS становится стандартным. Более того, мы существенно усовершенствовали свое предложение в сегменте All-flash NAS — на данный момент в нашей линейке 6 разных продуктов, из которых самым мощным является 24-слотовый TDS-h2489FU, построенный на 16-ядерном процессоре Intel Xeon Silver, способном поддержать до 1.2М IOPS. Мы так же запустили собственную сборку All-flash NAS с включенной расширенной гарантией на 5 лет как на наш NAS, так и на нами установленные U.2 PCIe NVMe, SATA-накопители от Western Digital и Kingston. Приятно отметить, что первый All-flash NAS с U.2 PCIe NVMe SATA-накопителями нашей собственной сборки мы поставили одному из украинских заказчиков.

— Какие тенденции в сфере СХД вы наблюдаете на рынке региона?

— Я хочу сказать, что компания QNAP очень ценит то, что в Азербайджане наши решения приветствуются и спрос на них уверенно растет. Мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы предлагать в проекты самые подходящие решения с точки зрения как технологий, так и условий поставки.

Если говорить об использовании NAS в качестве домашнего облака азербайджанскими конечными пользователями у себя дома, то таких продаж у нас еще крайне мало. Разумеется, мы здесь сравниваем продажи небольших 2/4/6-дисковых NAS-устройств с продажами Home/SOHO/SMB устройств в Европе. Но увеличение инвестиций в 5G и рост продаж множества гаджетов стимулируют рост рынка и развитие умных городов, заводов и умного сельского хозяйства. Кроме того, растет спрос на различные интеллектуальные приложения, направленные на построение умных домов и умных городов, которые должны быть подключены к облаку, а это, в свою очередь, генерирует огромный объем данных.

В предпринимательском сегменте спрос на NAS практически ничем не отличается от других стран региона, которым я занимаюсь. В проекты мы продаем отнюдь не только Intel-based NAS, но также различные устройства, которые базируются на процессорах AMD, Annapurna labs и ARM.

— Как развивались ваши партнерская и дистрибьюторская сети в уходящем году?

— В Азербайджане, как и в Грузии, у нас имеется три авторизированных дистрибьютора — ERC, MUK и Techpro DC. Компания ERC обслуживает своих партнеров, работая исключительно под заказ, в то время, как два остальных дистрибьютора поддерживают весьма приличный ассортимент NAS устройств на своих складах в Баку.

В Азербайджане нашими ключевыми партнерами второго уровня являются Bestcomp Group, R.I.S.K. и ULTRA Technologies. Но мы также ведем работу со многими другими партнерами. В этом году на Кавказе и в странах Балтии больше всего проектных регистраций было именно в Азербайджане. И я рад, что этого показателя нам удалось достичь всего за два года полноценный работы в стране. К примеру, балтийский рынок мы развиваем уже более 10 лет, а в Грузии QNAP занимается бизнесом уже 5 лет и грузинский рынок на фоне других стран Кавказа всегда отличался тем, что он ценит и требует самые мощные и производственные решения. Кстати, в этом году в глобальный анонс вошла первая история успешного применения продуктов QNAP в Грузии. С ней сможете ознакомиться по данной ссылке.

— Чем на фоне других стран нашего региона выделяется Азербайджан?

— Мы гордимся тем, что в 2022 году в Азербайджане удалось достичь самого большого роста среди всех стран Центральной Азии, Кавказа и Балтии. Наш оборот вырос ровно в 2 раза! Мы ценим высокий уровень профессионализма и компетенций наших бизнес-партнеров, а также мне лично очень легко работать с азербайджанским народом, который выделяется своим конструктивным подходом к ведению дел.

Интересный факт — к сегодняшнему дню у нас еще не было ни одного (!) гарантийного случая в Азербайджане. Но, к вашему сведению, могу отметить, что также, как и в Грузии, для Азербайджана у нас с дистрибьюторами согласована бесплатная поставка замены напрямую из немецкого RMA-центра QNAP в Международный Аэропорт Гейдар Алиев.

— Что бы вы хотели пожелать партнерам в новом году?

— В это праздничное время мы хотели бы поблагодарить наших бизнес-партнеров за успешный год и пожелать всем приятного и радостного отдыха с вашими близкими! Пусть Новый год принесет радость и счастье в каждый дом! QNAP, в свою очередь, позаботится о том, чтобы максимально сфокусироваться на развитии бизнеса в Азербайджане, насыщая рынок высококачественными продуктами по доступным ценам.