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21 декабря, 2022
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ЕС обязует производителей оснащать смартфоны съемными АКБ

съемными

Еврокомиссия намерена обязать производителей электроники оснащать гаджеты съемными аккумуляторными батареями. Быстрый доступ к АКБ позволит пользователям легко извлекать аккумулятор для его последующей утилизации.

Новый проект документа регламентирует некоторые характеристики смартфонов и другой электроники. Его положения также затрагивают электротранспорт и почти все потребительские батареи любых размеров. Если закон одобрят в исходном виде, то у производителей электроники будет 3,5 года на переоснащение своей продукции.

Кроме того, чиновники ЕС предлагают размещать на каждом аккумуляторе информацию о его емкости, долговечности, химическом составе и правилах утилизации. Также планируется ввести цифровой паспорт для АКБ, в котором будет указана общая информация.

Традиционный форм-фактор смартфонов в меньшей степени затрудняет замену АКБ. С наибольшими трудностями могут столкнуться производители складных смартфонов. Их конструкция предполагает размещение двух аккумуляторов в разных частях корпуса.

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