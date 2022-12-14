Названы худшие игры 2022 года по версии Metacritic

Агрегатор Metacritic, аккумулирующий рецензии прессы и отзывы игроков со всего мира, назвал десять худших игр 2022 года по версии критиков.

Postal 4: No Regerts стала самой низкооцененной игрой этого года на Metacritic. Шутер собрал 18 обзоров, средний балл которых составил всего 30 из 100 возможных по версии обозревателей и 4,5 балла из 10 по мнению пользователей сайта. Игру раскритиковали за общее низкое качество игры и скучный геймплей.

Второе место занял шутер CrossfireX, над одиночным режимом которой работала студия Remedy, а над многопользовательским — южнокорейская Smilegate. Игра получила 38 баллов из 100 по мнению журналистов и 3,3 балла из 10 по версии пользователей сайта Metacritic. Шутер раскритиковали за многочисленные технические проблемы, баги и неоднозначную механику стрельбы. Замкнул тройку худших экшен Babylon’s Fall, серверы которого закроют уже в феврале 2023 года. Игра получила 41 балла из 100 по мнению обозревателей и 2,1 балла из 10 по версии пользователей Metacritic. Игрокам не понравилась визуальный стиль, многочисленные графические глитчи и скучный геймплей. Кроме того, на провал повлияла высокая стоимость игры.

Десять худших игр 2022 года по версии Metacritic:

Postal 4: No Regerts (ПК) — 30 баллов;

CrossfireX (Xbox Series X) — 38 баллов;

Babylon’s Fall (PS5) — 41 балл;

XEL (Nintendo Switch) — 43 балла;

LEGO Brawls (PS5) — 46 баллов;

Zorro: The Chronicles (PS5) — 49 баллов;

The Last Oricru (Xbox Series X) — 50 баллов;

The Waylanders (ПК) — 51 балл;

Kamiwaza: The Way of the Thief (PS4) — 52 балла;

Blade Runner: Enhanced Edition (Nintendo Switch) — 52 балла.

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