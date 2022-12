Tesla добавила поддержку Steam в свои электромобили

Компания Tesla выпустила обновление под названием Holiday Update, которое интегрирует в информационно-развлекательные системы электромобилей поддержку Steam.

You can play Cyberpunk, Elden Ring and 1000s of other games in your *car* with an epic sound system!! https://t.co/F25Qu6HJ63

