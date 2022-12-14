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14 декабря, 2022
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Tesla добавила поддержку Steam в свои электромобили

Tesla

Компания Tesla выпустила обновление под названием Holiday Update, которое интегрирует в информационно-развлекательные системы электромобилей поддержку Steam.

«Вы можете играть в Cyberpunk, Elden Ring и тысячи других игр в своем автомобиле с эпической звуковой системой!!», — Илон Маск.

Поддержка Steam доступна только для новейших версий Model S и Model X, которые оснащены бортовой системой на базе процессора AMD Ryzen с графикой RDNA 2. Производительность системы составляет 10 TFLOPS. Этого вполне хватит для запуска даже весьма требовательных игр.

Кроме того, компания представила фирменный внешний SSD на 1 Tb, на который можно загружать игры из Steam, а также другие данные, например, видео с автомобильных камер Tesla. SSD совместим со всеми моделями Tesla. Устройство можно будет купить в феврале 2023 года по цене 350 долларов.

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