spot_img
14 декабря, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияBloomberg: Apple планирует разрешить установку приложений на iPhone из сторонних магазинов

Bloomberg: Apple планирует разрешить установку приложений на iPhone из сторонних магазинов

Apple iPhone

Журналист агентства Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует добавить возможность установки альтернативных магазинов приложений в iPhone и iPad.

Компания сделает это в ответ на принятый европейским парламентом закон, который обязывает Apple и Google разрешить установку приложений на смартфоны из сторонних источников. Функция может появиться уже в iOS 17, анонс которой состоится летом 2023 года на WWDC. Хотя закон ЕС предполагает, что компании могут не соблюдать правила до 2024 года.

По данным Гурмана, Apple пока прорабатывает процесс установки. Рассматриваются различные варианты, например, установка только одобренных приложений и запуск функции исключительно на территории Европейского союза. Но если аналогичный закон будет принят в других странах, Apple придется внедрять функцию повсеместно.

Ранее компания подтвердила, что в 2023 году переведет iPhone с Lightning на разъем USB-C из-за требований ЕС.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Шантаж в СМИ и фейковые утечки: как будут проходить атаки на корпорации в 2023 году
Следующая статья
Названы худшие игры 2022 года по версии Metacritic
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,158ФанатыМне нравится
998ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»