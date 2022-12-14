Bloomberg: Apple планирует разрешить установку приложений на iPhone из сторонних магазинов

Журналист агентства Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует добавить возможность установки альтернативных магазинов приложений в iPhone и iPad.

Компания сделает это в ответ на принятый европейским парламентом закон, который обязывает Apple и Google разрешить установку приложений на смартфоны из сторонних источников. Функция может появиться уже в iOS 17, анонс которой состоится летом 2023 года на WWDC. Хотя закон ЕС предполагает, что компании могут не соблюдать правила до 2024 года.

По данным Гурмана, Apple пока прорабатывает процесс установки. Рассматриваются различные варианты, например, установка только одобренных приложений и запуск функции исключительно на территории Европейского союза. Но если аналогичный закон будет принят в других странах, Apple придется внедрять функцию повсеместно.

Ранее компания подтвердила, что в 2023 году переведет iPhone с Lightning на разъем USB-C из-за требований ЕС.

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