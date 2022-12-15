Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает Bloons TD 6

В Epic Games Store началась главная раздача года. Начиная с сегодняшнего дня и до самого конца 2022 года, каждый день можно будет бесплатно забрать новую игру.
Первой бесплатной игрой стала Bloons TD 6 – боевик в стиле «оборона крепости». Игрокам предстоит выстроить идеальную защиту из боевых обезьян, каждая из которых обладает уникальным набором способностей.
Игру можно забрать в Epic Games Store в течении суток. Следующая бесплатная игра будет известна завтра, 16 декабря в 20:00 по бакинскому времени.
Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az