Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает Bloons TD 6

В Epic Games Store началась главная раздача года. Начиная с сегодняшнего дня и до самого конца 2022 года, каждый день можно будет бесплатно забрать новую игру.

Первой бесплатной игрой стала Bloons TD 6 – боевик в стиле «оборона крепости». Игрокам предстоит выстроить идеальную защиту из боевых обезьян, каждая из которых обладает уникальным набором способностей.

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Игру можно забрать в Epic Games Store в течении суток. Следующая бесплатная игра будет известна завтра, 16 декабря в 20:00 по бакинскому времени.

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