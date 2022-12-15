spot_img
16 декабря, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыEpic Games Store в течении суток бесплатно отдает Bloons TD 6

Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает Bloons TD 6

Epic Games Store

В Epic Games Store началась главная раздача года. Начиная с сегодняшнего дня и до самого конца 2022 года, каждый день можно будет бесплатно забрать новую игру.

Первой бесплатной игрой стала Bloons TD 6 – боевик в стиле «оборона крепости». Игрокам предстоит выстроить идеальную защиту из боевых обезьян, каждая из которых обладает уникальным набором способностей.

Игру можно забрать в Epic Games Store в течении суток. Следующая бесплатная игра будет известна завтра, 16 декабря в 20:00 по бакинскому времени.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Moto G53: экран 120 Hz и камера на 50 Мп за $129
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,158ФанатыМне нравится
999ЧитателиЧитать
3,126ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»