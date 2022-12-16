«IBM адаптирует свои решения в области систем хранения данных ко всем современным требованиям и тенденциям»

Первый коммерческий жесткий диск был выпущен компанией IBM. Произошло это в 1956 году. Именно тогда весь мир стал называть жесткие диски «винчестерами», основываясь на рассказе о том, что после проверки его работы один из сотрудников IBM сказал: «Надежный, как винчестер». Первое дисковое хранилище IBM 350 на 5 млн. 6-битных символов или около 3,75 Мb, если считать 8-битным, было компонентом компьютера IBM 305 RAMAC. Внутри хранилища было 50 24” дисков с сотнями записывающих поверхностей. В 1971 году IBM представила дискету — гибкий магнитный диск, предназначенный для многократного использования. Спустя полвека дискеты практически исчезли из нашего обихода, а HDD считаются пережитком прошлого. О том, в каком направлении сегодня движется «голубой гигант» в сфере СХД, мы поговорили с Максимом Андреевым, IBM Storage Digital Sales Specialist.

— IBM стояла у истоков создания систем хранения данных. Как они трансформировались за эти годы и что сегодня компания предлагает своим клиентам?

— Известно, что первый жесткий диск был изобретен IBM, а также ленты, перфокарты и даже первый в мире смартфон. Сегодня наши лидирующие в отрасли решения в области инфраструктуры хранения данных полностью покрывают потребности любых заказчиков и надежно управляют растущими потребностями наших клиентов в данных в гибридных мультиоблачных средах. Для блочного доступа к данным мы предлагаем современные системы хранения NVMe Flash. Эти системы, разработанные для обеспечения наилучшей производительности и экономичности, помогают упростить структуру хранения и сократить время восстановления после кибератак. Каждый продукт в этом семействе предоставляет возможности корпоративного класса, но эти продукты предназначены не только для крупных организаций. Теперь уже третье поколение модулей Flash Core доступно нашим клиентам.

— Ваша компания разделяет СХД на три стратегических направления: СХД для мультиоблачных сред, СХД для больших данных и ИИ, киберустойчивые системы для защиты данных. Не могли бы вы рассказать подробнее о каждом направлении и о продуктах, предназначенных для этих нужд?

— IBM адаптирует свои решения ко всем современным требованиям и тенденциям в IТ-инфраструктуре. Это мультиоблачная инфраструктура, аналитика, безопасность данных, контейнеризация приложений, а также использование искусственного интеллекта в разработке. Я хотел бы привести примеры в каждом направлении. Чтобы сократить расходы при создании сайта аварийного восстановления, семейство хранилищ FlashSystem поддерживает репликацию данных в облако. А решение IBM Spectrum Scale или его аппаратная реализация ESS позволяет добавить облако в качестве хранилища, тем самым прозрачно интегрируя облачную инфраструктуру провайдера в локальную инфраструктуру заказчика. Что касается аналитики, то наши первые Flash-системы были революционными решениями на рынке с точки зрения скорости и надежности. После того как поставщики определили единый стандарт NVMe для работы с Flash-накопителями, IBM одной из первых выпустила систему хранения, полностью поддерживающую NVMe. При этом мы предлагаем нашим клиентам наши запатентованные технологии и разработки. Внутри модуля FCM находится высокопроизводительный процессор FPGA, благодаря чему сжатие в реальном времени происходит на аппаратном уровне без потери производительности. Уникальный запатентованный механизм распределенного RAID (DRAID) защищает каждый чип Flash-памяти в одном модуле FlashCore, значительно сокращает время аварийного переключения и значительно увеличивает время безотказной работы модуля по сравнению со стандартными твердотельными накопителями. Наконец, задачи ИИ требуют большого объема памяти для хранения исторических данных. Так как дисковые массивы потребляют огромное количество электроэнергии, что особенно важно в нынешних реалиях роста цен, в том числе из-за высоких требований ESG (E-Environmental, S-Social, G-G overnance — прим. ред.).

Мы предлагаем многоуровневое хранилище на базе решений Spectrum Scale и Spectrum Archive. Для текущей аналитики оптимально использовать уровень Flash или уровень жестких дисков, а для долгосрочного хранения исторических данных и результатов мы предлагаем перемещать данные на ленточные накопители, которые очень эффективны с точки зрения надежности и энергопотребления. И самое главное, это хранилище реализовано прозрачно и представляет собой единое файловое пространство между тремя уровнями: Flash, жесткие диски и ленточные накопители. Заказчику не требуется никакого дополнительного программного обеспечения, так как управление осуществляется в рамках стандартных инструментов.

Мы расширяем функциональность наших решений с каждым выпуском продукта. Сегодня перед компаниями стоит задача обеспечить конфиденциальность и защиту данных во время разработки. В отрасли есть случаи, когда производительные данные по ошибке передаются разработчикам из сторонних приложений. Мы предъявляем дополнительные требования к безопасности и предлагаем нашим клиентам решения для копирования данных и управления их жизненным циклом, такие как Spectrum Copy Data Management.

Нарастающей проблемой с точки зрения безопасности являются вирусы. Когда появляется вирус, он со скоростью света распространяется по основному и резервному сайтам. Чтобы не восстанавливать данные из системы резервного копирования, IBM предлагает настроить функцию Safeguarded Copy. После настройки функционала система анализирует ввод-вывод на предмет нестандартных действий. Например, в то время, когда шифровальщик активно начинает шифровать данные. При обнаружении такой активности наше решение блокирует изменение данных в снэпшотах основного тома. Это позволяет многократно возвращать данные в исходное состояние. А если заказчику необходимо восстановить данные из резервных копий, то мы предлагаем проверенное десятилетиями решение Spectrum Protect, которое благодаря своим архитектурным особенностям восстанавливает данные быстрее, чем все решения аналогичного класса.

— Тема контейнеризации становится популярной в мире. Насколько системы хранения IBM готовы к этой тенденции?

— При разработке своих устройств IBM придерживается использования открытых стандартов, широко используемых в IТ-индустрии. В частности, наши системы хранения продолжают следовать этому принципу. Системы хранения интегрируются как с контейнерной инфраструктурой, так и с различными гипервизорами, облаками и другими инструментами управления и мониторинга инфраструктуры хранения.

— Какие программные решения предлагает IBM в своих СХД? Насколько велика роль искусственного интеллекта и машинного обучения в этих процессах?

— В IBM мы согласовали нашу стратегию и предложения с двумя самыми трансформационными технологиями нашего времени: гибридным облаком и искусственным интеллектом. Мы сосредоточены на ИИ для бизнеса и, в отличие от конкурентов, предоставляем организациям ключевые возможности, необходимые для масштабирования ИИ. В этой области мы предлагаем не только готовые программные продукты для клиентов, но и даем возможность использования наших инструментов и библиотек для разработки собственных решений. Наши системы хранения, в которых IBM сама примеряет эти разработки, — не исключение. Один пример в виде технологии Safeguarded Copy был упомянут выше. Второй пример разработки — технология Easy Tier. Она обнаруживает ключевые транзакционные данные и перемещает их на уровень быстрого хранения как в модуле Flash Core, так и на уровне хранения: Flash, Enterprise и Nearline.

Отдельного упоминания заслуживает наша система управления и мониторинга инфраструктуры хранения Spectrum Control. Она анализирует данные на уровне серверов, коммутаторов, СХД, накопителей внутри СХД и позволяет выявлять узкие места в инфраструктуре, оптимизировать хранение данных в зависимости от нагрузки, а также занимается предиктивной аналитикой предстоящих тенденций. Это позволяет IТ-менеджерам своевременно планировать обновление IТ-инфраструктуры.

— Как вы думаете, как выглядит будущее хранения?

— По мере продвижения компаний к облаку выбор IТ-инфраструктуры не менее важен. Хранилище расширяет возможности клиентов по потреблению, управлению и работе, поскольку они в полной мере используют возможности нашего гибридного облака для критически важных рабочих нагрузок. Мы будем продолжать разрабатывать и предлагать наши серверы, системы хранения данных и программное обеспечение, специально созданные для ИИ, рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных и многооблачных сред, обеспечивая производительность, гибкость и безопасность, необходимые клиентам для трансформации и лидерства сегодня и в будущем. Например, совсем недавно мы интегрировали технологии хранения от Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) в качестве основы для IBM Spectrum Fusion. Благодаря этому изменению клиенты получат доступ к согласованному набору служб хранения данных, сохраняя при этом устойчивость данных, безопасность и управление в средах без операционной системы, виртуализированных и контейнерных средах.

Мы также продолжаем совершенствовать наши решения в области ленточных накопителей. Буквально в октябре IBM представила новую систему архивного хранения высокой плотности — IBM Diamondback Tape Library. Новое решение для хранения физически изолировано, то есть данные хранятся в виде изолированной резервной копии без физического подключения к сети, что защищает их от вирусов и атак программ-вымогателей.

— Не могли бы вы сказать несколько слов о ваших партнерах в Азербайджане, в частности о компании R.I.S.K.?

— На территории Азербайджана IBM работает с надежными авторизованными деловыми партнерами, в том числе с компанией R.I.S.K. — одним из наших постоянных партнеров в сфере решений по хранению данных со статусом IBM Gold Business Partner. Внимание к деталям и предоставление наилучшего клиентского сервиса при внедрении решений IBM, безусловно, являются одними из сильнейших компетенций специалистов R.I.S.K.

Будем рады оказать вам поддержку во внедрении решений и технологий IBM в IT-инфраструктуру вашей компании.

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